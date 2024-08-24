США пересматривает военную помощь Украине

WP: США могут изменить военную помощь Украине из-за операции в Курской области В Вашингтоне обсуждают, следует ли скорректировать содержимое пакетов военной помощи для обеспечения ВСУ необходимым для операции в Курской области, пишет WP.
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