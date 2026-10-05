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Газета.ру

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Попенко: Киев в октябре может оставаться без света по 14-16 часов в сутки

Попенко: Киев в октябре может оставаться без света по 14-16 часов в сутки

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что в октябре в Киеве могут ввести жесткие графики отключений света на 14–16 часов в сутки.

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