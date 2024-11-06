Столичными оперативниками задержаны подозреваемые в кражах у пенсионерок под видом вручения подарка и обмена денег

Предварительно установлено, что злоумышленницы звонили пожилым женщинам и представлялись работниками социальной службы.
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