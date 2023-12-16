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Крутой обрадовался, что «Слово пацана» возродило популярность его песни

Крутой обрадовался, что «Слово пацана» возродило популярность его песни

Игорь Крутой выразил свою радость от того, что сериал Жоры Крыжовникова “Слово пацана. Кровь на асфальте” о молодежных группировках Казани вернул популярность его песне «Как быть?», которую исполнял Александр Серов.

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