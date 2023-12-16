Крутой обрадовался, что «Слово пацана» возродило популярность его песни

Игорь Крутой выразил свою радость от того, что сериал Жоры Крыжовникова “Слово пацана. Кровь на асфальте” о молодежных группировках Казани вернул популярность его песне «Как быть?», которую исполнял Александр Серов.
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