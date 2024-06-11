Геймплей Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Shadows, ремастер The Thing, тизер Sands of Time…

Обзорные видео геймплея Star Wars Outlaws и Assassin's Creed Shadows; первое DLC к Prince of Persia: The Lost Crown и новости серии; обновления XDefiant, For Honor, The Crew Motorfest, Avatar: Frontiers of Pandora и Skull & .
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