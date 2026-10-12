На Камчатке за неделю зарегистрировали 27 заметных землетрясений

С 5 по 11 октября зарегистрированы 27 сейсмособытий, из которых четыре были ощутимы в населённых пунктах силой от двух до четырёх баллов, говорится в сообщении ведомства.
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