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Регионы России

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На Камчатке за неделю зарегистрировали 27 заметных землетрясений

На Камчатке за неделю зарегистрировали 27 заметных землетрясений

С 5 по 11 октября зарегистрированы 27 сейсмособытий, из которых четыре были ощутимы в населённых пунктах силой от двух до четырёх баллов, говорится в сообщении ведомства.

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