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Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете

Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете

Global Look Press/Catherine Nance/Keystone Press Agency Бывший американский президент Дональд Трамп назвал своей победой решение Верховного суда США отложить рассмотрение дела о его иммунитете от юридического преследования.

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