Суд приговорил жителя Югры Габитова к 12 годам колонии за помощь террористам

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Асламека Габитова по обвинению в финансировании терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии