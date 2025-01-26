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Синоптик Позднякова: ночью температура в Москве достигла рекордной отметки

Синоптик Позднякова: ночью температура в Москве достигла рекордной отметки

Температура воздуха в Москве в ночь на 26 января поднялась до рекордной отметки. В последний раз такой показатель фиксировали на метеостанции ВДНХ в 1986 году, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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