Синоптик Позднякова: ночью температура в Москве достигла рекордной отметки

Температура воздуха в Москве в ночь на 26 января поднялась до рекордной отметки. В последний раз такой показатель фиксировали на метеостанции ВДНХ в 1986 году, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
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