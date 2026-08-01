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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софи Каннингем освистали в Портленде. Ранее баскетболистка заявляла, что «девочки не должны соревноваться с биологическими мужчинами»

Когда защитница « Индианы » Софи Каннингем вышла на площадку в середине первой четверти матча против «Портленда», болельщики начали освистывать ее из-за позиции, которую баскетболистка заняла по вопросу трансгендеров в женском спорте.

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