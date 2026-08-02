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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о титуле «Ролан Гаррос»: «Прошло какое-то время, и я думаю: «Ну, это произошло – и хорошо, я рада. Но мне нужно сосредоточиться на будущем»

Мирра Андреева ответила на вопрос о том, как на нее повлиял трофей «Ролан Гаррос». – Линда Носкова рассказывала, что после первого титула «Большого шлема» приходится заново настраиваться.

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