Бывший глава МВД Украины рассказал об участии спецслужб ЕС и США в Евромайдане

Представители спецслужб США и стран Европейского союза принимали участие в событиях Евромайдана. Об этом занимавший пост главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины в 2011-2014 годах Виталий Захарченко рассказал на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.