В Петербурге завершается реконструкция рекордных 22 километров теплосетей в квартале Гражданский

Это повысит надёжность теплоснабжения свыше 60 тысяч петербуржцев Петербургский «ТЭК» готовится к последнему этапу реконструкции в квартале 17-17А, ограниченном проспектами Северным и Науки, а также улицами Карпинского и Софьи Ковалевской.