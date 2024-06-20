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Петербургский дневник

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В Петербурге завершается реконструкция рекордных 22 километров теплосетей в квартале Гражданский

В Петербурге завершается реконструкция рекордных 22 километров теплосетей в квартале Гражданский

Это повысит надёжность теплоснабжения свыше 60 тысяч петербуржцев Петербургский «ТЭК» готовится к последнему этапу реконструкции в квартале 17-17А, ограниченном проспектами Северным и Науки, а также улицами Карпинского и Софьи Ковалевской.

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