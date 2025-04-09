Каллас пожаловалась на нехватку денег на снаряды для Украины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина заявила, что Евросоюз испытывает финансовые трудности с запланированной поставкой Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов.
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