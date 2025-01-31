Наместников против «Бостона», гол, передача, три броска, «плюс 1» и 15:58 на льду. Форвард «Виннипега» набрал 25 очков в 49 матчах сезона

«Виннипег» обыграл «Брюинс» (6:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников забил гол, отметился результативной передачей, нанес три броска и набрал показатель полезности «плюс 1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии