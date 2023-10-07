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"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.

"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.

Politiki.net Захотели - ушли, захотели - вернулись, как все у них просто. Вот в Чехии премьер страны Петр Фиала заявил накануне: его страна, желает иметь в РФ дипломатическое представительство на уровне его союзников по ЕС и НАТО.

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