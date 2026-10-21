Эксперты рассказали, в каких городах Московской области стоит покупать квартиру. В статье — рейтинг наиболее перспективных локаций с учётом цены, транспортной доступности, инфраструктуры, экологии и возможностей трудоустройства.
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