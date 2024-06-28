FATF исключила Турцию и Ямайку из “серого списка”, добавила Монако 

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) исключила Турцию и Ямайку из списка юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением, или так называемого «серого списка».
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