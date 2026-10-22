В Кировской области стартовали XIX Международные молодёжные «Циолковские чтения». В год 90-летия региона Кировская область принимает юных исследователей космоса и ведущих специалистов аэрокосмической отрасли, передает региональное министерство культуры.
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