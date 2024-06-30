Олимпийский отбор в США. Лайлс, Холлоуэй, Томас и Дэвис-Вудхолл одержали победы, Ша’Кэрри Ричардсон не отобралась на 200 м

С 21 по 30 июня в Юджине проходит олимпийский отбор в сборную США по легкой атлетике. Ша’Кэрри Ричардсон, ранее победившая на дистанции 100 м, заняла четвертое на 200-метровке и не отобралась на Олимпиаду в Париж на этой дистанции.