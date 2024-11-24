Филат обвинил власти Молдавии в блокировании денежных переводов из РФ

Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат опроверг заявление нынешнего главы кабинета Дорина Речана, который возложил вину за запреты денежных переводов из России на США и другие западные страны, которые ввели санкции.
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