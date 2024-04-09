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Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала», судья назвал это «детской ошибкой» и не дал пенальти. Тухель недоволен: «Просто ужасное объяснение! Безумие»

Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала», судья назвал это «детской ошибкой» и не дал пенальти. Тухель недоволен: «Просто ужасное объяснение! Безумие»

Лондонцы дома сыграли вничью с мюнхенским клубом (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу «Баварии», судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.

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