Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала», судья назвал это «детской ошибкой» и не дал пенальти. Тухель недоволен: «Просто ужасное объяснение! Безумие»

Лондонцы дома сыграли вничью с мюнхенским клубом (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На 67-й минуте, при счете 2:1 в пользу «Баварии», судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.