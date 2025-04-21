ASML продала часть земли в корейском Хвасоне, где собиралась построить совмес...

ASML продала часть земли в корейском Хвасоне, где собиралась построить совместный с Samsung исследовательский центрЮжнокорейская компания Samsung Electronics в сфере литографии сильно зависит от поставщиков профильного оборудования, одним из лидеров в этой сфере остаётся нидерландская ASML.
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