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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ASML продала часть земли в корейском Хвасоне, где собиралась построить совмес...

ASML продала часть земли в корейском Хвасоне, где собиралась построить совмес...

ASML продала часть земли в корейском Хвасоне, где собиралась построить совместный с Samsung исследовательский центрЮжнокорейская компания Samsung Electronics в сфере литографии сильно зависит от поставщиков профильного оборудования, одним из лидеров в этой сфере остаётся нидерландская ASML.

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