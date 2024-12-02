«Это Ф1 или чемпионат водокачки?» Владимир Башмаков раскритиковал гоночного директора

«Это Ф1 или чемпионат водокачки?» Владимир Башмаков раскритиковал FIAF1Российский комментатор Владимир Башмаков раскритиковал нового гоночного директора Формулы 1 Руя Маркеша за медлительность с автомобилем безопасности на Гран При Катара.
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