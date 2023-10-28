Кто стреляет в спины российским политикам в Крыму — диверсанты или «ждуны»? Дмитрий Родионов На фото: бывший депутат Верховной рады Олег Царев (Фото: Михаил Почуев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов В Крыму совершено покушение на экс-нардепа Украины, бывшего председателя парламента Новороссии Олега Царева.
Покушение на Олега Царёва: мотивы, заказчики, исполнители
Комментарии
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Александр Салтановский
"Попался на «ждунизме» — будь добр вместе с семьёй положить российские паспорта на стол и в 24 часа покинуть пределы России." Немедленно коленом под зад и в цэевропу, вот там пускай свой ждунизм демонстрируют, только оценят ли его свидомые?
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3 д.
VG
Vasily Golov
Пока не закроют наглухо границу Крыма,ДНР,ЛНР с Херсонской и Запорожской обл с Украиной,до тех пор будут шастать агентура СБУ. ввести запрет на сохранения украинского паспорта или их собрать и держать в сейфах УФСБ каждого нового региона. в т.ч.Р .Крым и Севастополя.Закончить ПЕРЕХОДЫЙ туда-сюда период и не вводить в новых регионах.Наша спецслужба не может изолировать беженцев.Илью Пономарева в первую очередь.
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3 д.
Александр Рожков
https://donbasstoday.ru/oleg-czaryov-na-grani-zhizni-i-smerti-chto-izvestno-k-etomu-chasu/
Олег Царёв на грани жизни и смерти: что известно к этому часу
Донбасс Сегодня
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3 д.
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