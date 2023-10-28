Покушение на Олега Царёва: мотивы, заказчики, исполнители

"Попался на «ждунизме» — будь добр вместе с семьёй положить российские паспорта на стол и в 24 часа покинуть пределы России." Немедленно коленом под зад и в цэевропу, вот там пускай свой ждунизм демонстрируют, только оценят ли его свидомые?

VG

Vasily Golov

Пока не закроют наглухо границу Крыма,ДНР,ЛНР с Херсонской и Запорожской обл с Украиной,до тех пор будут шастать агентура СБУ. ввести запрет на сохранения украинского паспорта или их собрать и держать в сейфах УФСБ каждого нового региона. в т.ч.Р .Крым и Севастополя.Закончить ПЕРЕХОДЫЙ туда-сюда период и не вводить в новых регионах.Наша спецслужба не может изолировать беженцев.Илью Пономарева в первую очередь.