В Краснодаре горожане вышли на субботник

Первый субботник в 38-м округе Краснодара в этом году провели по адресу Ростовское шоссе, 8.Вместе с жителями дома были приведены в порядок палисадники - убран мусор, почищена и покрашена оградка, срезаны мешающие ветки.
Популярные статьи
- Голливудский актер Стивен Сигал признался, что он «на сто процентов русофил и на миллион процентов русский»
- Посол Антонов после завершения консультаций в Госдепе заявил, что самолетам и кораблям США нечего делать вблизи границ России
- Медведев об ордере МУС на арест Путина: нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом
Свежие комментарии