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В Краснодаре горожане вышли на субботник

В Краснодаре горожане вышли на субботник

Первый субботник в 38-м округе Краснодара в этом году провели по адресу Ростовское шоссе, 8.Вместе с жителями дома были приведены в порядок палисадники - убран мусор, почищена и покрашена оградка, срезаны мешающие ветки.

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