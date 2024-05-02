Можин: главы делегации от РФ не приехали на конференцию МВФ из-за действий США

Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за невыдачи во время виз Соединенными Штатами.
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