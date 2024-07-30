Бородин потребовал лишить Киркорова звания народного артиста после "голой вечеринки" ИвлеевойРуководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певца Филлипа Киркорова следует лишить звания народного артиста России после участия в "голой вечеринке", организованной блогершей Настей Ивлеевой, сообщает glavny.