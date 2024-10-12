В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Время для качественных фильмов, спектаклей и книг еще не наступило, потому что их авторам необходимо глубоко осмыслить события и посмотреть на них со стороны, а не изнутри, как это происходит сейчас.
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