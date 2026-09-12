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Царьград

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Хуситы захватили побережье Йемена и сделали России роскошный подарок

Хуситы захватили побережье Йемена и сделали России роскошный подарок

Йеменские хуситы вернули контроль над западным побережьем страны. Ответ рынка не заставил себя ждать – нефть Urals уже торгуется выше 90 долларов, что сулит России дополнительные миллиарды.

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