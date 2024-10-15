Жильцов дома в Олонце заставили оплатить одну услугу дважды

Управляющая компания вынуждена была сделать перерасчет после жалобы и вмешательства Госжилнадзора Жильцы одного из домов в Олонце столкнулись с двойным начислением за коммунальные услуги: одну квитанцию они получили от ресурсоснабжающей компании, а вторую — от управляющей организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии