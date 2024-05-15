Кто временно возглавил регионы, где губернаторы ушли на повышение в Москву

15 мая Владимир Путин подписал законы о назначении врио губернаторов в пяти регионах страны, руководители которых ушли на повышение в Москву после перестановок в правительстве 15 мая 2024 года Владимир Путин подписал указ о назначении лиц, временно исполняющих обязанности губернаторов в тех регионах, главы которых ушли на повышение в Москву (один стал помощником президента, а остальные стали министрами).