NMS: в Шотландии воссоздали образ «морского дракона», чьи останки нашли в Китае

Международная команда ученых из Китая, США и Европы изучила обнаруженные окаменелости морской рептилии возрастом 240 миллионов лет, которую уже прозвали в научном мире «китайским драконом», а также воссоздала ее облик.
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