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В Пермском крае зафиксирован рост подростковой преступности

В Пермском крае зафиксирован рост подростковой преступности

Двумя годами ранее уровень преступности снижался.В Пермском крае зафиксирован значительный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2023 году, согласно годовому отчету министерства территориальной безопасности края.

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