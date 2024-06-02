В Пермском крае зафиксирован рост подростковой преступности

Двумя годами ранее уровень преступности снижался.В Пермском крае зафиксирован значительный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2023 году, согласно годовому отчету министерства территориальной безопасности края.
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