Схемы и микросхемы: Россия санкции обойдет, только зачем мы до сих пор Америке титан поставляем?

Минфин США пытается зажать своего союзника по НАТО, только людей с Востока прижать вряд ли получится Автор: Ирина Мишина США ввели новые санкции против почти 400 компаний и физлиц в Китае, Индии, Турции, ОАЭ за помощь России в военной области.