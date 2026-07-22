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ФедералПресс

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Белгородская область под ударом: число атак беспилотников ВСУ выросло до 11 тысяч

Белгородская область под ударом: число атак беспилотников ВСУ выросло до 11 тысяч

БЕЛГОРОД, 22 июля, ФедералПресс. В Белгородской области фиксируют резкий рост атак беспилотников. По словам врио губернатора региона Александра Шуваева, в июне на территорию области пришлись более 7,5 тысячи ударов с применением БПЛА, а за неполный июль их число приблизилось к 11 тысячам.

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