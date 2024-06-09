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Стройкомплекс Москвы

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В Москве 1,8 тыс. га реорганизуемых участков находятся на месте бывших промзон

В Москве 1,8 тыс. га реорганизуемых участков находятся на месте бывших промзон

Больше половины проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице расположены на участках бывших промзон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.

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