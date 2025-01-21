🪤 В Крыму за сутки произошло пять пожаров Как рассказали в сводке ГУ МЧС России по региону за 20 января, в Керчи загорелось двухэтажное неиспользуемое строение.
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🪤 В Крыму за сутки произошло пять пожаров Как рассказали в сводке ГУ МЧС России по региону за 20 января, в Керчи загорелось двухэтажное неиспользуемое строение.