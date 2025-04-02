Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнес

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Тенденция в виноделии в Крыму великолепная – отрасль развивается органично, но местным предпринимателям для продвижения их продукта на российском рынке не хватает государственной поддержки в области маркетинга.
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