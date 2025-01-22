Депутаты Петербурга утвердили закон о борьбе с незаконной рекламой

В Петербурге утвердили закон о борьбе с нарушениями в сфере благоустройства и рекламы. Теперь административными делами могут заниматься Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) и комитет по вопросам законности.
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