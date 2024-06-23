Кто стал чемпионом Молдовы по баскетболу

Завершился чемпионат Молдовы по баскетболу, победителем которого стал кишиневский клуб «EK ASEM». Как сообщила Федерация баскетбола Молдовы, поскольку к началу третьего финального матча “EK ASEM” (Кишинёв) – “SSS 1 BASCO” (Бельцы) бельцкая команда не предоставила необходимого для начала матча количества игроков - в зале присутствовали 4 из 5 обязательных игроков, “SSS 1 BASCO” засчитано техниче .