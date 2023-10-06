Армия РФ прорывается к Григоровке: Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 07.10.2023 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта СВО, Украина последние новости к утру 07.10.23 г.
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