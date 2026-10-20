МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 9-й бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" обеспечивают управление войсками с помощью станции спутниковой связи, установленной на бронеавтомобиль "Тигр".
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