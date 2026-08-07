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Нескучные технологии

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Астронавты во время лунных миссий оденутся «в Prada»

Астронавты во время лунных миссий оденутся «в Prada»

Компании Prada и Axiom Space разработали жидкостный охлаждающе-вентиляционный костюм LCVG, который отводит тепло от тела, удаляет углекислоту и помогает человеку выдержать до восьми часов работы на поверхности Луны.

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