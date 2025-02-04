Заноза
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Заноза

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«Волки Маска из DOGE получили-таки секретные документики»

«Волки Маска из DOGE получили-таки секретные документики»

Об участии USAID в разработке COVID-19 и о закрытии агентства Gettyimages.ru Вот что хорошо, то хорошо: Илон Маск вечерком не только сообщил миру и граду, что таки вирус COVID-19 разрабатывался среди прочих как биологическое оружие, но и упомянул, что делалось это на деньги правительственного агентства USAID.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
это еще раз доказывает что Америки не должно вообще существовать.ее нужно уничтожить. все равно рано или позно она уничтожит весь мир.в существовании на земле поколений которые исчезли это тому подтверждение.если америку не трогать.... то наша цивилизация в скором будущем исчезнет как и все предыдущие.америка это зло на планете земля.
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18 час.
Вера Ванидовская
Да что Шукшина? Об этом говорил каждый здравомыслящий человек. А что было власти делать? Доказательств на руках и сейчас нет. Одни размышления.
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16 час.
Семен Демин
Теперь надеемся на хороших американцев. Когда сами начнем думать и действовать?
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15 час.
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