«Волки Маска из DOGE получили-таки секретные документики»

САША ЛЕПАЕВ

это еще раз доказывает что Америки не должно вообще существовать.ее нужно уничтожить. все равно рано или позно она уничтожит весь мир.в существовании на земле поколений которые исчезли это тому подтверждение.если америку не трогать.... то наша цивилизация в скором будущем исчезнет как и все предыдущие.америка это зло на планете земля.