1890 - Родился Антон Герман Герард (Энтони) Фоккер (нидерл. Anton Herman Gerard "Anthony" Fokker) — нидерландский авиаконструктор.
Этот день в авиации. 6 апреля
Комментарии
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Сергей Цыбин
Бог троицу любит! Первый раз идея проделать люк в лобовом щите спускаемого аппарата была изложена в проекте 7К-ВИ (военно-исследовательского) Куйбышевского филиала ОКБ-1. Второй раз - в челомеевском ТК-С (11Ф72) и третий раз - в упомянутом ЭП! Хватит уже!
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