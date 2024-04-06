Этот день в авиации. 6 апреля

СЦ

Сергей Цыбин

Бог троицу любит! Первый раз идея проделать люк в лобовом щите спускаемого аппарата была изложена в проекте 7К-ВИ (военно-исследовательского) Куйбышевского филиала ОКБ-1. Второй раз - в челомеевском ТК-С (11Ф72) и третий раз - в упомянутом ЭП! Хватит уже!