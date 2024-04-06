Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 6 апреля

Этот день в авиации. 6 апреля

1890 -  Родился Антон Герман Герард (Энтони) Фоккер (нидерл. Anton Herman Gerard "Anthony" Fokker) — нидерландский авиаконструктор.

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Комментарии
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Сергей Цыбин
Бог троицу любит! Первый раз идея проделать люк в лобовом щите спускаемого аппарата была изложена в проекте 7К-ВИ (военно-исследовательского) Куйбышевского филиала ОКБ-1. Второй раз - в челомеевском ТК-С (11Ф72) и третий раз - в упомянутом ЭП! Хватит уже!
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