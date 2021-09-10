Football Manager 2022 выйдет 9 ноября — со старта в Xbox Game Pass

SEGA и Sports Interactive анонсировали Football Manager 2022, которая поступит в продажу 9 ноября. Анонс создатели долгоиграющей серии симулятора футбольного тренера приправили трейлером с запоминающимися моментами прошедшего футбольного сезона.
SEGA и Sports Interactive анонсировали Football Manager 2022, которая поступит в продажу 9 ноября. Анонс создатели долгоиграющей серии симулятора футбольного тренера приправили трейлером с запоминающимися моментами прошедшего футбольного сезона.
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