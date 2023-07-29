Автоверсты

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Видеообзор главных событий

Видеообзор главных событий

﻿﻿АвтоВАЗ опубликовал свежие прайс-листы с указанием цен на LADA Granta с новой АБС, «Москвич» получил упрощенную ОТТС для загадочной модели, а белорусы выкатили собственный кроссовер, всем известный Geely Coolray с другим шильдиком.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...,Когда перестанут выпускать блЯстящие, невыносимо бликующие автомобили? Дизайнерам всех брендов читать литературу  о вреде массовых, особеннно плоских, бликов на состояние человека, когда он &quot;не зная отчего&quot; становится раздражительным до агрессивности. А ведь ещё в Древнем Риме практиковались...пытки бликами.
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