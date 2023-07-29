Видеообзор главных событий

Сергей Дмитриев

...,Когда перестанут выпускать блЯстящие, невыносимо бликующие автомобили? Дизайнерам всех брендов читать литературу о вреде массовых, особеннно плоских, бликов на состояние человека, когда он "не зная отчего" становится раздражительным до агрессивности. А ведь ещё в Древнем Риме практиковались...пытки бликами.