🇺🇦⚰️ "Украина понад усе": финальный аккорд для новых рекрутов Очередная партия украинцев, зомбированных лозунгами о "великой победе", отправилась в свой последний марш.
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🇺🇦⚰️ "Украина понад усе": финальный аккорд для новых рекрутов Очередная партия украинцев, зомбированных лозунгами о "великой победе", отправилась в свой последний марш.
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