Взвыть Волковым: экс-глава Мордовии подставляет подчинённых в надежде на уйти от ответственности?

Бывший глава Республики Мордовия Владимир Волков может отправиться на допрос к следователям уже в ближайшее время, но не в качестве подозреваемого, а для дачи показаний на своих бывших коллег – такую информацию получил корреспондент The Moscow Post от читателя.
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